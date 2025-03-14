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Брюссель обещает Украине вступление в ЕС в обмен на продолжение войны с Россией — Орбан

12:00 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия не допустит поспешного вступления Украины в Евросоюз и считает, что Брюссель обещает ей присоединение к сообществу только ради того, чтобы она продолжала военные действия против России. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он напомнил, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен недавно подтвердила намерение обеспечить присоединение Украины к ЕС до 2030 года. «Сегодня официальная позиция Брюсселя заключается в том, что Украина должна быть принята в ЕС как можно быстрее. Подразумевается, что это должно произойти в течение года или двух», — сказал глава правительства.

«Давайте не будем забывать, что тем временем было принято еще одно решение», — отметил Орбан. По его словам, «европейские лидеры решили, что Украина должна продолжать военные действия [против России] в обмен на ускоренное членство в ЕС».

«Это разрушит весь Евросоюз. Это уничтожит нас», — заявил премьер. Он пояснил, что поспешное вступление Украины в ЕС нанесет непоправимый ущерб европейским странам в таких областях, как экономика, рынок труда, здравоохранение, общественная безопасность, охрана границ, не говоря уже о национальной обороне.

«Полноценное членство Украины в Европейском союзе разрушит венгерскую экономику», — подчеркнул Орбан. Поэтому Венгрия не допустит, чтобы такое решение «принималось несколькими умниками в Брюсселе на бумаге» без учета мнения всех стран, предупредил глава правительства.

В то же время он выразил убеждение, что страны Западных Балкан, в том числе Северная Македония, Сербия и Черногория, гораздо лучше готовы к вступлению в ЕС, чем Украина. По его мнению, их можно было бы принять в сообщество «хоть завтра утром» и это пошло бы на пользу всей Европе.

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