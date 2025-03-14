0
0
0
НОВОСТИ

Уиткофф покинул Москву - источник

11:32 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф уже покинул Москву, сообщил ТАСС источник.

«Улетел», — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:20 14.03.2025
КНР готова непрерывно углублять обмены и сотрудничество с РФ и Ираном — Ван И
0
82
11:05 14.03.2025
Почти 80% населения Украины считают проблему коррупции в стране очень серьезной
0
126
11:00 14.03.2025
После подписания договора с Баку не будет нужды в Минской группе ОБСЕ — МИД Армении
0
137
10:32 14.03.2025
Киев наращивает группировку ВСУ у Волчанска и Золочева на Харьковщине — Марочко
0
205
10:20 14.03.2025
Площадь пожара на нефтекомплексе в Туапсе — больше 1 тыс. кв. м
0
234
10:05 14.03.2025
Песков назвал решение ЕСПЧ по Одессе проблеском здравого смысла
0
269
10:00 14.03.2025
ВСУ бегут из курского приграничья — МО РФ
0
275
09:32 14.03.2025
Трамп выступает против размещения ядерного оружия в Восточной Европе — Вэнс
0
302
09:20 14.03.2025
Силы ПВО ликвидировали беспилотники над Саратовской областью, угроза снята
0
308
09:05 14.03.2025
США понимают, что у РФ и Украины будут свои требования по урегулированию конфликта — Уолтц
0
375

Возврат к списку