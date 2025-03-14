Киев не будет отменять военное положение и проводить выборы в случае перемирия — Подоляк
12:05 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что киевские власти не будут отменять военное положение в случае 30-дневного прекращения огня, а также не будут проводить президентские выборы, потому что это невозможно.
«Ситуация непредсказуемая. Отмену военного положения и процедуры по обеспечению безопасности нельзя осуществить в короткие сроки. Мы должны сохранять способность продолжать сражаться», — сказал он в интервью газете La Repubblica.
Он также указал, что даже в случае объявления прекращения огня на 30 дней провести президентские выборы будет невозможно. «Их можно будет провести только при достижении долгосрочного прекращения огня, гарантированного нейтральными наблюдателями», — добавил он.
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