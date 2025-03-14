Путин вчера принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин вчера поздно вечером принял спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, через которого он передал информацию американскому лидеру Дональду Трампу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Вчера поздно вечером уже он (Уиткофф — прим. ТАСС) был принят президентом Путиным, была предоставлена российской стороне дополнительная информация. Через Уиткоффа Путин передал информацию и дополнительные сигналы для президента Трампа», — сказал Песков.