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НОВОСТИ

Российские войска освободили Гончаровку в Курской области

13:20 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка», — сообщили в министерстве.

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