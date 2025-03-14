Российские войска освободили Гончаровку в Курской области
13:20 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские войска освободили населенный пункт Гончаровка в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями группировки войск „Север“ в ходе наступательных действий освобожден населенный пункт Гончаровка», — сообщили в министерстве.
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