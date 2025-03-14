Трое подростков в Ингушетии планировали нападение на церковь, они арестованы — СК

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Троих несовершеннолетних арестовали в Ингушетии за планирование теракта — вооруженное нападение на церковь в Сунже. Следствие выявило эпизоды вербовки в террористическую организацию, покупки и хранения оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

«В августе 2024 года трое несовершеннолетних жителей республики, вступив в состав запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировали совершение террористического акта — вооруженное нападение на церковь в городе Сунже. Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия, в отношении фигурантов по ходатайству органов следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе расследования дела выявлены эпизоды незаконной деятельности организованной группы в виде приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия, боеприпасов к нему (ч. 4 ст. 222 УК РФ), незаконного приобретения, перевозки взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), вербовки в террористическую организацию (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), содействия террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и участия в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

«В ходе предварительного следствия по уголовному делу получены сведения, что неустановленное лицо, являясь членом запрещенной на территории РФ международной террористической организации, вовлекло несовершеннолетних в состав организованной группы, целью которой являлось совершение диверсионно-террористических актов на территории Ингушетии. В ходе подготовки к терактам члены группы незаконно приобрели и хранили в тайнике на окраине Сунженского района республики автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также взрывные устройства», — добавили в пресс-службе.