Трое подростков в Ингушетии планировали нападение на церковь, они арестованы — СК
13:32 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Троих несовершеннолетних арестовали в Ингушетии за планирование теракта — вооруженное нападение на церковь в Сунже. Следствие выявило эпизоды вербовки в террористическую организацию, покупки и хранения оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.
«В августе 2024 года трое несовершеннолетних жителей республики, вступив в состав запрещенной на территории РФ международной террористической организации, планировали совершение террористического акта — вооруженное нападение на церковь в городе Сунже. Противоправная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками УФСБ России по Республике Ингушетия, в отношении фигурантов по ходатайству органов следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в ходе расследования дела выявлены эпизоды незаконной деятельности организованной группы в виде приобретения, хранения и перевозки огнестрельного оружия, боеприпасов к нему (ч. 4 ст. 222 УК РФ), незаконного приобретения, перевозки взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), вербовки в террористическую организацию (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), содействия террористической деятельности (ч. 4 ст. 205.1 УК РФ) и участия в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).
«В ходе предварительного следствия по уголовному делу получены сведения, что неустановленное лицо, являясь членом запрещенной на территории РФ международной террористической организации, вовлекло несовершеннолетних в состав организованной группы, целью которой являлось совершение диверсионно-террористических актов на территории Ингушетии. В ходе подготовки к терактам члены группы незаконно приобрели и хранили в тайнике на окраине Сунженского района республики автоматическое огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, а также взрывные устройства», — добавили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 14:32 14.03.2025
- Бизнес РФ, занявший ниши ушедших компаний, будет под защитой государства — Песков
- 14:12 14.03.2025
- Убитый в Одессе неонацист Ганул разыскивался в РФ за повреждение памятников воинской славы
- 14:00 14.03.2025
- В Туапсе, где горит резервуар с бензином, превышена ПДК угарного газа в воздухе
- 13:20 14.03.2025
- Российские войска освободили Гончаровку в Курской области
- 13:05 14.03.2025
- Путин вчера принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа — Песков
- 13:00 14.03.2025
- Белоруссия всегда будет на стороне России — Лукашенко
- 12:32 14.03.2025
- Инфраструктура для поставок газа в Европу не должна простаивать — Новак
- 12:20 14.03.2025
- Суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению — Yle
- 12:05 14.03.2025
- Киев не будет отменять военное положение и проводить выборы в случае перемирия — Подоляк
- 12:00 14.03.2025
- Брюссель обещает Украине вступление в ЕС в обмен на продолжение войны с Россией — Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать