Американские аналитики оценивают российскую ЗРС С-500 как первоклассную — NI

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американских военных аналитиков сходятся в том, что новейшая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» является первоклассным комплексом, представляющим серьезную угрозу для западных ударных вооружений. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Прежде всего аналитики отмечают выдающиеся показатели скорости и дальности полета, а также передовые технологические решения, позволяющие перехватывать удары самых современных систем вооружений западного военно-промышленного комплекса. «Россия вправе гордиться своей системой противоракетной обороны С-500», — указывает журнал.