Американские аналитики оценивают российскую ЗРС С-500 как первоклассную — NI
15:00 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большинство американских военных аналитиков сходятся в том, что новейшая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» является первоклассным комплексом, представляющим серьезную угрозу для западных ударных вооружений. Об этом пишет американский журнал The National Interest.
Прежде всего аналитики отмечают выдающиеся показатели скорости и дальности полета, а также передовые технологические решения, позволяющие перехватывать удары самых современных систем вооружений западного военно-промышленного комплекса. «Россия вправе гордиться своей системой противоракетной обороны С-500», — указывает журнал.
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