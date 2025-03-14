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Американские аналитики оценивают российскую ЗРС С-500 как первоклассную — NI

15:00 14.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство американских военных аналитиков сходятся в том, что новейшая российская зенитная ракетная система (ЗРС) С-500 «Прометей» является первоклассным комплексом, представляющим серьезную угрозу для западных ударных вооружений. Об этом пишет американский журнал The National Interest.

Прежде всего аналитики отмечают выдающиеся показатели скорости и дальности полета, а также передовые технологические решения, позволяющие перехватывать удары самых современных систем вооружений западного военно-промышленного комплекса. «Россия вправе гордиться своей системой противоракетной обороны С-500», — указывает журнал.

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