Медведев отверг призыв Британии к России принять перемирие без всяких условий

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отверг призыв МИДа Великобритании к России принять предложение о прекращении огня на Украине без всяких условий.

«Великобритания обратилась к Трампу: Россия должна принять предложение о прекращении огня на Украине без каких-либо условий, считает британский министр иностранных дел. Британия и ее министр могут засунуть эту идею обратно в ту дыру (в тексте — sh*thole, — прим. ТАСС), откуда она появилась, если говорить дипломатично», — написал Медведев на своей странице в X на английском языке.