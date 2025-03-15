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НОВОСТИ

Меркель призвала не игнорировать интересы России

14:00 15.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005–2021 гг.) считает, что не следует упускать из виду интересы России.

«Дискуссия об интересах России должна иметь место», — сказала Меркель в интервью газете Berliner Zeitung. Отвечая на вопрос, что она думает о том, что точка зрения президента РФ на Запад и расширение НАТО на восток уже почти не обсуждаются, Меркель заметила, что «это нехорошо, потому что это должно обсуждаться». «Дипломатические инициативы необходимо планировать заранее, чтобы они были доступны в нужный момент», — подчеркнула она.

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