ФРГ намерена договориться с властями Сирии о возвращении сотен тысяч беженцев — Bild

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство внутренних дел Германии планирует договориться с новыми властями Сирии о возвращении сотен тысяч сирийских беженцев, проживающих в ФРГ. Об этом пишет газета Bild.

По ее информации, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер намерена договориться о соглашении с временным президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Официальные представители Германии, судя по всему, планируют посетить Дамаск, указывает газета. «МВД ФРГ находится в контакте с сирийским переходным правительством, в том числе для обсуждения вопросов возвращения сирийских беженцев, находящихся в Германии», — заявил Bild представитель МВД ФРГ. Однако он не стал вдаваться в детали.

Переговоры, как отмечает издание, могут затронуть 974 тыс. граждан Сирии, проживающих в Германии. Массовое возвращение также существенно повлияет на фонды социального обеспечения. 512 тысяч сирийцев ежегодно получают пособия на сумму около 4 млрд евро, поясняет Bild. В среднем это составляет 664 евро в месяц на человека.