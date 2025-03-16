Уиткофф о сделке по Украине: Никто не ожидал столь быстрого прогресса…

16:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты рассчитывают достичь в течение недель подлинного прогресса на переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил спецпосланник главы американской администрации Стивен Уиткофф.

«Президент [США Дональд Трамп] использует рамки времени, измеряющиеся неделями, и я не могу сказать, что не согласен с ним. Я очень надеюсь, что мы увидим тут настоящий прогресс», — сказал он, отвечая на вопрос о том, когда именно Москвой и Вашингтоном может быть заключена сделка по Украине.

«Всем следует сконцентрировать внимание на прогрессе, который был достигнут с момента инаугурации президента [Трампа, состоявшейся 20 января]. Никто не ожидал столь быстрого прогресса. Речь идет об очень сложной ситуации, но мы, несмотря на это, сокращаем разрыв между двумя сторонами», — отметил Уиткофф.