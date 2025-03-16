Зеленский выпустил указ о замене начальника генштаба ВСУ

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский сменил начальника Гештаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), назначив вместо Анатолия Баргилевича генерал-майора Андрея Гнатова, являвшегося ранее замначальника ведомства. Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте офиса Зеленского. Причины кадровых перестановок не называются.