Зеленский выпустил указ о замене начальника генштаба ВСУ
18:40 16.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский сменил начальника Гештаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), назначив вместо Анатолия Баргилевича генерал-майора Андрея Гнатова, являвшегося ранее замначальника ведомства. Об этом говорится в указах, опубликованных на сайте офиса Зеленского. Причины кадровых перестановок не называются.
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