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Иностранные наемники отстреливают отступающих военных ВСУ, заявил пленный

10:32 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иностранные наемники в курском приграничье не дают отступать военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ), стреляя по тем, кто совершает такие попытки. Об этом сообщил пленный военнослужащий ВСУ Назар Валеченко, который сдался российским войскам в этом районе.

«Иностранцы, британец, слышал, что назад смысла идти нет, потому что они будут отстреливать нас. Мы сдавались, потому что смысла нет — часть ребят уже не отвечали, понятно, что их уже нет. Назад идти не вариант, там наемники отстреливают наших. Решили сдаться, так как положение безвыходное. В плену отнеслись хорошо, никто не бил, накормили, оказали помощь», — рассказал Валеченко на видео, предоставленном Минобороны РФ.

По словам Валеченко, изначально он заплатил пять тысяч долларов за возможность остаться в тылу и охранять завод в Полтавской области, который затем был уничтожен российскими войсками. После этого его отправили в Сумскую область, а затем в курское приграничье.

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