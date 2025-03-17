Суд в Грузии приговорил Саакашвили к 4,5 года тюрьмы за незаконное пересечение границы

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тбилисский городской суд приговорил бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили к 4,5 года тюремного заключения за незаконное пересечение границы в 2021 году. Об этом сообщил грузинский телеканал «ТВ Пирвели».

Приговор зачитал судья Михаил Джинджолия. Оглашение вердикта вызвало ажиотаж в зале заседаний. Судебные приставы были вынуждены удалить из зала сторонников экс-президента. Сам Саакашвили в заседании не участвовал.