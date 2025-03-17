Закрытие «Радио Свобода»* и «Голоса Америки»* — внутреннее дело США, заявил Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Радио Свобода»* (признана в РФ СМИ-иноагентом и внесена в реестр нежелательных организаций) и «Голос Америки»* (признан в РФ СМИ-иноагентом) являются пропагандистскими СМИ, их закрытие — внутреннее дело США. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти СМИ, вряд ли можно их отнести к категории популярных и востребованных в РФ. Нас это не касается, это внутреннее решение администрации США. СМИ эти сугубо пропагандистские, это внутреннее дело США», — отметил представитель Кремля.