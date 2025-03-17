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Президент Сербии заявил, что в Белграде не удастся повторить киевский «майдан»

15:12 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Сербии Александар Вучич на фоне прошедших в Белграде в субботу массовых протестов сообщил о том, что в стране не удастся провести цветную революцию по образцу киевского «майдана».

«Я очень горжусь тем, как сербское государство сохранило стабильность и мир, несмотря на многочисленные попытки дестабилизации», — написал Вучич на своей странице в соцсети. «Копия „майдана“ не пройдет. Сербия победит», — подчеркнул сербский лидер.

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