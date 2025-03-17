На Украине временно ограничили энергоснабжение промышленности

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ограничения потребления электричества введены на Украине для промышленных объектов и бизнеса. Об этом сообщили в Минэнерго страны.

«Оператор системы передачи вынужденно применяет ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В Минэнерго пояснили, что эта мера связана с повреждениями объектов энергетической инфраструктуры.