На Украине временно ограничили энергоснабжение промышленности
15:32 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ограничения потребления электричества введены на Украине для промышленных объектов и бизнеса. Об этом сообщили в Минэнерго страны.
«Оператор системы передачи вынужденно применяет ограничения мощности для промышленности и бизнеса», — говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства. В Минэнерго пояснили, что эта мера связана с повреждениями объектов энергетической инфраструктуры.
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