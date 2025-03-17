РФ стремится обеспечить таджикистанцам достойные условия труда в России — Путин
22:40 17.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия стремится обеспечить гражданам Таджикистана, которые приезжают на заработки, достойные условия труда. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров в Кремле с коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном.
«Мы стремимся обеспечить таджикистанцам в России достойные условия труда и социальной защиты, российские профильные ведомства находятся в постоянном диалоге с таджикистанскими коллегами и дают максимально подробные разъяснения правил в сфере миграции», — сказал он.
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