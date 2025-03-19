США не хотят сближения РФ и КНР, но рассчитывают улучшить отношения с ними — Трамп

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты не хотят дальнейшего сближения России и Китая, но рассчитывают на улучшение отношений с обеими странами. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир во вторник.

Американский лидер подчеркнул, что «не хочет, чтобы Россия и Китай сходились». «Мы стремимся наладить отношения [с обеими странами]», — отметил он.