Китайский человекоподобный робот впервые совершил боковое сальто

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человекоподобный робот китайской компании Unitree Robotics стал первым роботом, совершившим боковое сальто. Разработчик опубликовал видео в своих аккаунтах в китайских соцсетях.

Акробатический трюк совершил робот Yushu G1. Машина сохранила равновесие после выполнения бокового сальто.

Ранее модель Yushu H1 совершила сальто на месте.