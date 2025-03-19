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НОВОСТИ

Китайский человекоподобный робот впервые совершил боковое сальто

10:32 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Человекоподобный робот китайской компании Unitree Robotics стал первым роботом, совершившим боковое сальто. Разработчик опубликовал видео в своих аккаунтах в китайских соцсетях.

Акробатический трюк совершил робот Yushu G1. Машина сохранила равновесие после выполнения бокового сальто.

Ранее модель Yushu H1 совершила сальто на месте.

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