Киев атаковал энергообъект на Кубани после решения о временном прекращении ударов
13:00 19.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Киев после решения президента России Владимира Путина, принятого по предложению президента США Дональда Трампа, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, атаковал тремя БПЛА объект на Кубани. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ночью 19 марта текущего года, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне, в том числе решения президента России, принятого по предложению президента США, о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре, киевский режим совершил преднамеренную атаку с применением трех БПЛА самолетного типа по расположенному в станице Кавказская (Краснодарского края) объекту энергетической инфраструктуры», — сказали в ведомстве.
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