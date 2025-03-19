Президент Венгрии вопреки призывам Брюсселя подписал закон о запрете на гей-парады*

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Венгрии Тамаш Шуйок вопреки призывам руководства Евросоюза подписал принятый национальным парламентом законопроект, запрещающий проведение парадов ЛГБТ-сообщества (*движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Вестник правительственной информации Magyar Kozlony опубликовал этот документ за подписью главы государства, а также спикера парламента Ласло Кёвера.

17 марта законопроект, подготовленный по инициативе правительства фракцией правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», получил поддержку 136 депутатов, против выступили 27 человек. Депутаты от оппозиционного движения «Моментум» пытались сорвать голосование, которое транслировалось в прямом эфире на сайте парламента. Они зажгли красные и зеленые файеры в зале заседаний, старались заглушить криками слова председателя, а потом покинули зал, который заволокло дымом.

Комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаерти во вторник выразил «серьезную обеспокоенность» по поводу законопроекта, вызвавшего разногласия в венгерском обществе, и призвал Шуйока наложить на него вето. Президент, занимающий по этому вопросу такую же позицию, как и премьер-министр Виктор Орбан, делать это не стал.