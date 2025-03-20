Зеленский утверждает, что не обсуждал с Трампом контроль США над всеми АЭС
11:32 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский утверждает, что во время разговора с американским президентом Дональдом Трампом обсуждалась только ситуация вокруг Запорожской АЭС, а не передача под управление США всех оставшихся у Украины атомных станций, как заявили в Вашингтоне.
«Действительно, был вопрос про атомную станцию, но не про сеть атомных станций, а исключительно про одну — Запорожскую АЭС», — сказал Зеленский на онлайн-брифинге, запись которого опубликована на YouTube-канале его офиса.
В совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и помощника по национальной безопасности Майка Уолтца по итогам проведенного в среду телефонного разговора Трампа и Зеленского отмечается, что американская сторона могла бы помогать Украине в вопросе эксплуатации ее атомных электростанций. Как отмечается в документе, Трамп «сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих [украинских] станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства». В заявлении говорится, что «владение этими станциями американской стороной стало бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры».
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