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В ЕС не считают возможной приостановку права голоса Венгрии — Politico

12:00 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз не рассматривает всерьез приостановку права голоса Венгрии при голосовании в сообществе, так как это вызовет множество политических проблем. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на источники.

Британская газета Financial Times ранее сообщала, что многие чиновники Евросоюза обсуждают перспективу лишения Венгрии права голоса из-за возможности Будапешта заблокировать важнейшие решения сообщества, прежде всего в отношении России. Европейские чиновники вновь начали открыто обсуждать возможность применения в отношении Венгрии процедуры в соответствии со статьей 7 Договора о Евросоюзе о лишении государства-члена права голоса. Politico утверждает, что применение этой статьи против Венгрии сейчас невозможно, так как Словакия может заблокировать это решение. Также такой шаг вызовет «публичный раскол» в сообществе.

В свою очередь, один неназванный европейский дипломат пошутил, что голосование по схеме «26+1» (26 стран-участниц ЕС голосуют единогласно, Венгрия голосует против) создает новый стандарт при принятии решений в сообществе. Он добавил, что лучше выбрать «более жесткую» инициативу не единогласно, чем «размытую», но с поддержкой Венгрии. Три других дипломата ЕС отметили, что система «26+1» создает неприятный прецедент для ЕС, и подчеркнули, что «внешне все это выглядит не очень хорошо».

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