Россия увеличит экспорт оружия из-за роста спроса после СВО — Шойгу
17:40 20.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спрос на российское оружие вырастет после специальной военной операции на Украине. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
«После завершения специальной военной операции, поверьте мне, выстроится большая очередь за нашим оружием», — сказал Шойгу. Он пояснил, что оно показало себя в боевых действиях и доведено до совершенства.
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