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Глава Евросовета считает временное прекращение огня на Украине стратегической ошибкой

17:47 20.03.2025 Источник: Газета.Ru

Глава Европейского совета Антониу Кошта выступил против временного прекращения огня на Украине, поскольку такое развитие событий якобы позволит России укрепиться и снова атаковать. Его слова приводит португальский телеканал RTP.

Антониу Кошта заявил, что ценит усилия, прилагаемые США, чтобы привлечь Россию к переговорам. В то же время он считает, что Москва якобы не выполняет взятые на себя обязательства.

«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», – сказал Кошта.

Но, по его словам, прекращение огня для того, чтобы Россия могла реорганизоваться и снова напасть, было бы стратегической ошибкой.

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