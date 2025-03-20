Глава Евросовета считает временное прекращение огня на Украине стратегической ошибкой

17:47 Источник: Газета.Ru

Глава Европейского совета Антониу Кошта выступил против временного прекращения огня на Украине, поскольку такое развитие событий якобы позволит России укрепиться и снова атаковать. Его слова приводит португальский телеканал RTP.

Антониу Кошта заявил, что ценит усилия, прилагаемые США, чтобы привлечь Россию к переговорам. В то же время он считает, что Москва якобы не выполняет взятые на себя обязательства.

«Что действительно имеет значение, то это справедливый и длительный мир. Если это путь вперед, отлично. Будем на это надеяться», – сказал Кошта.

Но, по его словам, прекращение огня для того, чтобы Россия могла реорганизоваться и снова напасть, было бы стратегической ошибкой.