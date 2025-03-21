За ночь уничтожены 43 БПЛА над четырьмя регионами РФ

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили 43 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 43 украинских беспилотных летательных аппарата: 34 БПЛА — над территорией Волгоградской области, четыре БПЛА — над территорией Ростовской области, четыре БПЛА — над территорией Курской области и один БПЛА — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.