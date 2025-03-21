За дискредитацию армии и призывы к санкциям грозит 5 лет тюрьмы с возможной конфискацией
11:32 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дискредитация армии России и призывы к санкциям против РФ, совершенные из корыстных побуждений, могут повлечь за собой уголовную ответственность с лишением свободы до 5 лет и возможной конфискацией имущества, полученного в результате совершения преступления. Это следует из инициатив, направленных на недопущение вмешательства во внутреннюю политику РФ, сообщила вице-спикер Госдумы, одна из авторов законопроектов Ирина Яровая.
«За дискредитацию армии России и призывы к санкциям против нашей страны, предлагается установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 5 лет и возможной конфискацией имущества, полученного в результате совершения данных преступлений, а также используемого или предназначенного для финансирования такой преступной деятельности, если эти преступления совершены по найму или из корыстных побуждений», — сказала Яровая.
По ее словам, законопроекты внесены в Госдуму в пятницу группой депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
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