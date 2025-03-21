Заочные суды грозят всем лицам за рубежом, совершившим преступления против РФ
12:05 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Судебные разбирательства, в том числе вынесения приговоров, предлагается проводить заочно в отношении любых лиц, совершивших преступления против безопасности РФ. Это следует из инициатив, направленных на недопущение вмешательства во внутреннюю политику РФ, сообщила вице-спикер Госдумы, одна из авторов законопроектов Ирина Яровая.
«Многие преступления совершаются за рубежом, и лица, их совершающие, полагают, что они никогда не будут привлечены к ответственности. По 20 видам преступлений мы устанавливаем возможность вынесения приговора и в тех случаях, когда любые лица, их совершившие, находятся за рубежом, и предусматриваем возможность проведения судебного разбирательства без участия подсудимого», — отметила Яровая. По ее словам, речь идет о таких преступлениях, как призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны, а также о распространении фейков и дискредитации Вооруженных Сил РФ, уничтожении или повреждении воинских захоронений и памятников или реабилитации нацизма.
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