Путин тепло поздравил коллег из СНГ с весенним праздником Навруз
12:20 21.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин направил своим коллегам из стран СНГ теплые поздравления по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Российский лидер поздравил президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркмении Сердара Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиёева.
«В поздравлениях лидерам Владимир Путин выразил уверенность, что двусторонние отношения стратегического партнерства будут и далее успешно развиваться на благо наших дружественных народов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также сердечные поздравления были направлены верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту исламской республики Масуду Пезешкиану.
«Президент России просил передать в этот светлый праздничный день наилучшие пожелания всем гражданам этих государств», — добавили в Кремле.
НОВОСТИ
- 12:05 21.03.2025
- Заочные суды грозят всем лицам за рубежом, совершившим преступления против РФ
- 12:00 21.03.2025
- ВСУ в Курской области не давали людям эвакуироваться, чтобы использовать их как живой щит
- 11:32 21.03.2025
- За дискредитацию армии и призывы к санкциям грозит 5 лет тюрьмы с возможной конфискацией
- 11:20 21.03.2025
- План ЕС по предоставлению новой военной помощи Киеву провалился — Politico
- 11:05 21.03.2025
- Потерпевшими от нападения ВСУ на Курскую область признаны 43 тыс. человек — СК
- 11:00 21.03.2025
- Хуситы заявили о нанесении ракетного удара по военной цели в Тель-Авиве
- 10:32 21.03.2025
- В 11 регионах России затоплены 107 домов и 310 приусадебных участков из-за паводка — МЧС
- 10:20 21.03.2025
- США в рамках сделки с Киевом хотят забрать под свой контроль АЭС — FT
- 10:05 21.03.2025
- Орбан готов открыть шампанское, если РФ и США договорятся по Украине без самой Украины
- 10:00 21.03.2025
- Необходимо новое соглашение по Боснии и Герцеговине либо ее разделение — Додик
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать