Путин тепло поздравил коллег из СНГ с весенним праздником Навруз

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин направил своим коллегам из стран СНГ теплые поздравления по случаю праздника весеннего равноденствия Навруз. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер поздравил президентов Азербайджана Ильхама Алиева, Казахстана Касым-Жомарта Токаева, Киргизии Садыра Жапарова, Таджикистана Эмомали Рахмона, Туркмении Сердара Бердымухамедова и Узбекистана Шавката Мирзиёева.

«В поздравлениях лидерам Владимир Путин выразил уверенность, что двусторонние отношения стратегического партнерства будут и далее успешно развиваться на благо наших дружественных народов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также сердечные поздравления были направлены верховному лидеру Ирана Али Хаменеи и президенту исламской республики Масуду Пезешкиану.

«Президент России просил передать в этот светлый праздничный день наилучшие пожелания всем гражданам этих государств», — добавили в Кремле.