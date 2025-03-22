На юге европейской части России ожидается сильное повышение температуры
11:30 22.03.2025 Источник: Интерфакс
Температура на юге европейской части России резко повысится, к концу следующей рабочей недели в Краснодарском крае будет до плюс 24, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень сильное повышение температуры на юге России", - сказал он.
Как уточнил Вильфанд, в выходные из-за перемещения холодных воздушных масс с севера в регионах юга европейской части России будут отрицательные ночные температуры, в Краснодарском крае, Ставрополье и в республиках Северного Кавказа, в Крыму ночью будет минус 1 - минус 3. Днем будет около плюс 10 градусов. С понедельника температура начнет повышаться и достигнет отметки в плюс 20 - плюс 24 градуса.
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