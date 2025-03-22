РФ нанесла Западу «катастрофическое поражение» на Украине — американский политолог

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия смогла нанести коллективному Западу катастрофическое поражение на Украине. Такую точку зрения изложил в интервью ТАСС экс-директор программы глобальных исследований и изучения международных отношений в Университете штата Техас, почетный профессор Университета Питтсбурга (штат Пенсильвания) и бывший консультант Госдепартамента США и Пентагона Майкл Бреннер.

По его оценке, нынешний президент США Дональд Трамп действительно хотел бы видеть завершение боевых действий на Украине. «Если говорить конкретно об Украине, то да, он бы хотел окончания войны. Потому что ему не нравится быть проигравшим. И он знает, что США и Запад в целом проиграли. Они осуществили очень крупное вложение политического капитала и материальных ресурсов и тому подобного. Они преувеличивали значение стоящего на кону. И теперь они понесли катастрофическое поражение. Так что он не хочет, чтобы его ассоциировали с этим. Он просто хочет, чтобы это кончилось и было стерто [из памяти], было забыто», — сказал о хозяине Белого дома авторитетный политолог.

«Учитывайте: у американцев очень хорошо развита способность стирать [из памяти] неприятные воспоминания. И это не только при Трампе. Вспомните хотя бы о Вьетнаме», — подчеркнул Бреннер, занимавшийся в свое время преподавательской и исследовательской деятельностью в том числе в Корнеллском, Гарвардском и Стэнфордском университетах.

Кроме того, на его взгляд, Трамп и его команда не пойдут на требуемые Москвой уступки, поскольку они продемонстрировали бы всю «глубину поражения» Запада на Украине. «Трамп лично и его люди не будут готовы принять те уступки, которые бы пришлось делать Соединенным Штатам и Западу. Потому что они (эти уступки — прим. ТАСС) будут отражать и подчеркивать глубину поражения, нанесенного Америке и Западу [в целом] россиянами, вами, ребята», — заявил аналитик.