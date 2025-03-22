Власти Сербии не позволят западным спецслужбам совершить цветную революцию — вице-премьер
18:30 22.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сербские власти не позволят провести цветную революцию спецслужбам Запада, которые стоят за протестами в Белграде. Об этом заявил вице-премьер республики Александар Вулин на встрече с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.
«В Белграде происходит цветная революция. И это неразрывно связано с нашей позицией в отношении РФ. За цветной революцией в Сербии стоят западные спецслужбы, которые хотели бы привести к власти в Сербии другое правительство. Мы этого не позволим», — сказал заместитель председателя сербского правительства.
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