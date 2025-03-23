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СМИ назвали дату, к которой в Белом доме хотели бы добиться соглашения о прекращении огня на Украине

12:00 23.03.2025 Источник: Интерфакс

Власти США планируют добиться соглашения о прекращении огня на Украине к 20 апреля, однако признают серьезные сложности на пути к этой цели, передает в воскресенье Bloomberg со ссылкой на источники.

"По словам людей, знакомых с планами, Белый дом нацелен на заключение соглашения о перемирии к 20 апреля (...), но там признают, что сроки могут сдвигаться из-за крупных разногласий в позиции обеих сторон", - информирует агентство.

"Источники также сказали, что Белый дом, который в этом месяце временно прекращал поставки оружия Украине с целью надавить на нее, пока не соглашался на какие-то ограничения в отношении поставок", - отмечает Bloomberg.

По данным агентства, президент США Дональд Трамп также не намерен идти на слишком крупные уступки по вопросу Украины, поскольку считает, что любое соглашение должно быть приемлемо для Киева. Источники отмечают, что без договоренностей о длительном прекращении огня Вашингтон не согласится на саммит США-РФ.

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