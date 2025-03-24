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Мерц утратил рычаги влияния на партнеров по коалиции, уступив в вопросе долгов — Politico

10:20 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер консервативного блока ХДС/ХСС и возможный будущий канцлер Германии Фридрих Мерц утратил основной рычаг влияния на немецких социал-демократов, с которыми он планирует сформировать правительство, уступив в вопросе наращивания госдолга ФРГ. Теперь не исключены новые уступки в вопросах миграции и социальных расходов, которые разочаруют правый электорат и поставят под вопрос будущее партии, пишет европейское издание Politico.

В начале марта блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов начал переговоры о создании нового коалиционного правительства с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Для ХДС/ХСС, набравшего на парламентских выборах 23 февраля наибольшее количество голосов избирателей, социал-демократы — единственный возможный партнер для формирования кабинета, с правой «Альтернативой для Германии» («АдГ») блок сотрудничать не будет.

СДПГ долго стремилась к изменению Основного закона страны, чтобы ослабить «долговой тормоз» — жесткое правило, запрещающее финансировать бюджет новыми долговыми заимствованиями сверх определенного уровня. Этот вопрос стал одной из главных причин распада предыдущей коалиции, которую возглавлял канцлер Олаф Шольц. На прошлой неделе при поддержке ХДС/ХСС парламент Германии принял соответствующие изменения, что позволит нарастить расходы на оборону и создать специальный инфраструктурный фонд общим объемом 500 млрд евро.

Как указывает Politico, теперь добившихся желаемого социал-демократов не заставишь идти навстречу ХДС/ХСС в основных вопросах политической повестки блока — ужесточении миграционного регулирования и урезании раздутых социальных расходов. Позиции двух партий по данным проблемам радикально расходятся, и утратив основной рычаг влияния, консервативный блок вряд ли сможет добиться существенных уступок от СДПГ. Как следствие, прогнозирует Politico, самому Мерцу придется «сдвигаться влево» и отходить от собственных предвыборных обещаний. Лидер ХДС/ХСС ранее заявлял, что партия снова станет правым политическим блоком и уйдет от ошибочной политики центризма Ангелы Меркель, но саму сделку с СДПГ уже «можно рассматривать как откровенно меркелевский шаг».

Мерц рискует на этом фоне утратить поддержку своего консервативного электората и побудить все больше немецких граждан поддерживать более правую «АдГ». Политика уступок социал-демократам ослабит блок ХДС/ХСС и поставит под вопрос его будущее как более умеренной альтернативы «АдГ», считает издание.

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