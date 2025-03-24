Белгородский суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова
14:32 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении актера Михаила Ефремова, осужденного на 7,5 года колонии за гибель человека в ДТП. Об этом сообщили ТАСС в суде.
«Удовлетворено», — сказала собеседница агентства.
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