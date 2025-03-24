Британцы считают расходы на социальную сферу важнее, чем на оборону — опрос

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Избиратели правящей в Великобритании Лейбористской партии, как и британцы в целом, считают расходы на социальную сферу более важными, чем на оборону. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный компаниями Stonehaven и Public First.

Социологическое исследование показало, что лишь 35% сторонников Лейбористской партии считают более важной задачей для правительства создание сильной армии, а 56% назвали приоритетом поддержку комфортного уровня жизни для людей, не имеющих возможности работать. Для сравнения: среди сторонников Консервативной партии это соотношение составило 61% к 29%, а среди тех, кто голосовал за правопопулистскую партию Reform UK, — 58% к 35%.

Если взять всех участников опроса, не обращая внимания на партийную принадлежность, то более половины респондентов (46%) считают более важным социальные расходы, чем военные (43%).