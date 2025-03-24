Британцы считают расходы на социальную сферу важнее, чем на оборону — опрос
15:12 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избиратели правящей в Великобритании Лейбористской партии, как и британцы в целом, считают расходы на социальную сферу более важными, чем на оборону. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на опрос, проведенный компаниями Stonehaven и Public First.
Социологическое исследование показало, что лишь 35% сторонников Лейбористской партии считают более важной задачей для правительства создание сильной армии, а 56% назвали приоритетом поддержку комфортного уровня жизни для людей, не имеющих возможности работать. Для сравнения: среди сторонников Консервативной партии это соотношение составило 61% к 29%, а среди тех, кто голосовал за правопопулистскую партию Reform UK, — 58% к 35%.
Если взять всех участников опроса, не обращая внимания на партийную принадлежность, то более половины респондентов (46%) считают более важным социальные расходы, чем военные (43%).
НОВОСТИ
- 15:00 24.03.2025
- США откажут более чем 500 тыс. лиц в выдаче статуса легальных мигрантов
- 14:32 24.03.2025
- Белгородский суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении Михаила Ефремова
- 14:12 24.03.2025
- Выплаты по беременности школьницам могут привести к дальнейшим отказам от детей — эксперт
- 14:00 24.03.2025
- НАТО не стыдится звать в альянс сербов из БиГ, несмотря на обстрелы Белграда — Додик
- 13:32 24.03.2025
- США и Украина могут провести дополнительный раунд переговоров — NYT
- 13:20 24.03.2025
- Президент Грузии отозвал из КС иск против закона об иноагентах, поданный Зурабишвили
- 13:05 24.03.2025
- США могут отслеживать нанесение ударов по энергообъектам и делать выводы — Песков
- 13:00 24.03.2025
- Киев в понедельник атаковал нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» КТК
- 12:32 24.03.2025
- Объекты инфраструктуры ж/д станции на Кубани повреждены при падении БПЛА
- 12:20 24.03.2025
- Полиция в Стамбуле избила журналистов RT дубинками во время протестов — телеканал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать