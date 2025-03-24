Израиль готов к военному решению вопроса иранской ядерной программы — и. о. посла

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль готов рассмотреть военное решение вопроса вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил в интервью ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Все опции», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, готов ли Израиль рассмотреть военные опции, чтобы решить вопрос иранской ядерной программы.