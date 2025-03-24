Израиль готов к военному решению вопроса иранской ядерной программы — и. о. посла
17:32 24.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль готов рассмотреть военное решение вопроса вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил в интервью ТАСС исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.
«Все опции», — сказал дипломат, отвечая на вопрос, готов ли Израиль рассмотреть военные опции, чтобы решить вопрос иранской ядерной программы.
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