За ночь уничтожены 5 БПЛА над Крымом
09:00 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства ПВО уничтожили за ночь пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — сказали в Минобороны.
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