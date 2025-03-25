За ночь уничтожены 5 БПЛА над Крымом

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили за ночь пять украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Республики Крым», — сказали в Минобороны.