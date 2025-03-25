Сербия после бомбардировок НАТО в 1999 году продолжает оставаться целью — Вучич

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сербия продолжает подвергаться нападениям извне спустя 26 лет после агрессии НАТО. Самостоятельная политика Белграда и независимость балканской республики не нравятся западным лидерам, которые пытаются сделать из сербов марионеток, заявил президент Александар Вучич.

«Боль, которую нам причинили, была огромной. Убивали наших детей, женщин, беременных, стариков, наших полицейских, наших солдат. Разрушали наши мосты, больницы, все, что мы создавали десятилетиями, разорвали нашу страну, сделали нас теми, кого нужно уничтожить, вечными виновниками, для которых любое наказание считается оправданным, даже то, которое означает смерть. Но эта боль и каждый из этих актов, когда сильные издевались над слабыми, породили нечто, чего они не ожидали. Разбудили упрямство, укрепили гордость», — заявил Вучич в ходе торжественной памятной церемонии, посвященной годовщине бомбардировок НАТО Союзной Республики Югославия, которые начались 24 марта 1999 года.

«Им мешает успех, которого мы достигли без оружия и конфликтов, успех, который во многом исторический, успех, который не зависит от обстоятельств — тяжелых времен и кризисов, которые вызвали не мы. Им не нравится, что мы работаем, пока некоторые хотят воевать, им мешает, что мы никого не ненавидим, пока они захлебываются в ненависти, им не нравится, что мы не посягаем на чужое, пока они замораживают и отнимают имущество, которое им не принадлежит. В конце концов, им мешает то, что мы не были и не будем пешками и марионетками, что мы смеем и можем быть свободными и независимыми, — указал сербский лидер. — Поэтому сегодня, другими средствами и другой силой, они снова пошли на Сербию. Вкачали миллионы, вбросили бесчисленные лживые утверждения, пытаясь силой, без воли народа, отнять у нас нашу страну».

«Они убивали наших детей, и мы этого не забудем. Мы не имеем права забыть», — заключил глава государства.

Вучич неоднократно указывал на приверженность балканской республики сохранению военного нейтралитета, а также на необходимость поддержания боевой готовности для противостояния любому потенциальному агрессору.