США позитивно оценивают переговоры в Эр-Рияде, вскоре сделают заявление — Reuters
09:20 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вашингтонская администрация позитивно оценивает переговоры с представителями России и Украины в Саудовской Аравии и вскоре намерена выступить с заявлением в положительном ключе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.
По его словам, «переговоры, которые проводят экспертные группы администрации [президента США Дональда] Трампа в Эр-Рияде, идут чрезвычайно хорошо». «Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — добавил источник.
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