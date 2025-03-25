США позитивно оценивают переговоры в Эр-Рияде, вскоре сделают заявление — Reuters

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтонская администрация позитивно оценивает переговоры с представителями России и Украины в Саудовской Аравии и вскоре намерена выступить с заявлением в положительном ключе. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на источник в Белом доме.

По его словам, «переговоры, которые проводят экспертные группы администрации [президента США Дональда] Трампа в Эр-Рияде, идут чрезвычайно хорошо». «Мы ожидаем, что в ближайшее время будет сделано позитивное заявление», — добавил источник.