Папа Римский знал, что мог умереть — лечащий врач понтифика

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск, проведший в больнице почти 40 дней с двусторонним воспалением легких, знал, что мог умереть. Как рассказал его лечащий врач, один из руководителей медблока больницы им. Агостино Джемелли Серджо Альфьери, дважды жизнь 88-летнего понтифика находилась в опасности.

По его словам, значительное ухудшение произошло к вечеру 28 февраля, пациент начал задыхаться. «Мы должны были решить: остановиться или использовать все возможные лекарства и методы лечения, но рискуя навредить другим органам. Мы решили идти вторым путем», — сказал врач. Он указал, что Папа тоже принимал решение и полностью понимал происходящее, потому что «всегда был в сознании». «Думаю, что именно понимание всего происходящего помогло ему выжить», — поделился медик.

Франциск был выписан в минувшее воскресенье. Однако еще на протяжении двух месяцев ему предписан почти полный покой до полного восстановления. В его резиденции — ватиканской гостинице «Святой Марфы» — все оборудовано для того, чтобы при необходимости была оказана реанимационная помощь. Ему рекомендовано ограничить число принимаемых людей и не встречаться с многочисленными группами. Все посетители должны быть в масках, сообщали СМИ.