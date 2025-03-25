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ЕК просит, чтобы домохозяйства в ЕС имели запасы воды и еды на случай кризиса — El País

12:00 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) считает, что все европейские домохозяйства должны иметь запасы воды, медикаментов, батареек и продуктов, чтобы продержаться в течение 72 часов без внешней помощи в случае кризиса. Об этом сообщила испанская газета El País со ссылкой на проект стратегии, которую должен представить Брюссель.

По версии издания, ЕК предупреждает, что Европа должна быть готова к потенциальному конфликту, а также кибератакам, пандемиям и последствиям климатического кризиса. «Мы должны подготовиться к инцидентам и межсекторальным кризисам в больших масштабах, включая возможность вооруженной агрессии, которая затрагивает одно или несколько государств-членов», — говорится в проекте документа. При этом газета уточняет, что в стратегию все еще могут быть внесены изменения.

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