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НОВОСТИ

Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии на новый срок

14:12 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Александр Лукашенко, избранный президентом Белоруссии на седьмой срок на прошедших 26 января выборах, официально вступил в должность.

Торжественная церемония инаугурации президента проходит во Дворце Независимости в Минске. В присутствии высших должностных лиц страны, а также многочисленных приглашенных на инаугурацию Лукашенко, положив правую руку на Конституцию Белоруссии, произнес слова присяги на белорусском языке, он поклялся верно служить народу, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать конституцию.

После этого глава государства подписал акт о вступлении в должность. Председатель Центризбиркома Игорь Карпенко вручил Лукашенко удостоверение президента.

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