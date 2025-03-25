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НОВОСТИ

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 260 военных и танк

15:00 25.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потери Вооруженных сил Украины за сутки на курском направлении составили более 260 военных, танк и 3 боевые бронемашины. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 260 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, 3 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 2 артиллерийских орудия, 3 миномета и 2 пункта управления БПЛА», — сообщили в ведомстве.

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