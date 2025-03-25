Глава Гагаузской автономии Молдавии задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией

23:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул задержана сотрудниками Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

«Гуцул задержана офицерами НЦБК на 72 часа», — сообщили ТАСС в пресс-службе центра. Все подробности там обещали озвучить в среду.