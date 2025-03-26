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Правоохранители увезли главу Гагаузии на спецмашине после задержания в аэропорту Кишинева

09:05 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители правоохранительных органов Молдавии увезли главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул на спецмашине после задержания в аэропорту Кишинева. Об этом передает корреспондент ТАСС.

Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе Национального центра по борьбе с коррупцией, Гуцул была задержана на 72 часа в рамках уголовного дела. Все подробности ведомство обещало сообщить в среду. В пресс-службе Гуцул ТАСС рассказали, что глава автономии направлялась в Турцию, где у нее запланирован ряд встреч, а также посещение врача.

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