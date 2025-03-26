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Правоохранители Молдавии объяснили задержание Гуцул новыми фактами в уголовном деле

11:32 26.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Национальный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) Молдавии объяснил инцидент с задержанием главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул в аэропорту Кишинева новыми обстоятельствами в заведенном против политика в 2023 году уголовном деле, по которому ее обвиняют в незаконном финансировании ликвидированной партии «Шор».

«25 марта 2025 года в Оргееве сотрудниками НЦБК были проведены обыски у лица, ответственного за финансовую деятельность одного из участников выборов в 2023 году. Задержание главы автономии произошло в рамках этого же дела», — уточнили в НЦБК.

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