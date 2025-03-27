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Главы МВД Австрии и ФРГ отменили поездку в Сирию из-за террористической угрозы — Bild

11:00 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министры внутренних дел Германии и Австрии Нэнси Фезер и Герхард Карнер отменили визит в Сирию из-за предостережений немецких служб безопасности о террористической угрозе. Об этом сообщила со ссылкой на представителя МВД ФРГ газета Bild.

«Федеральный министр Фезер отменила запланированный на первую половину дня вылет из столицы Иордании Аммана в столицу Сирии Дамаск из-за детализированных предупреждений немецких служб безопасности о террористической угрозе», — сообщил сотрудник МВД.

Решение об отмене поездки было принято совместно обоими министрами. Представитель ведомства добавил, что осуществление визита создало бы «возможную угрозу делегации, а также задействованным [в ее охране] силам безопасности».

Об этой поездке не сообщалось заранее, она готовилась в условиях повышенных мер безопасности, уточнило издание. В Дамаске планировались встречи с министрами переходного правительства Сирии, а также с представителями ООН.

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