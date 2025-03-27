Британия сократила число военнослужащих в Эстонии из-за финансовых трудностей — The Times
11:05 27.03.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания сократила с 2022 года военное присутствие в Эстонии, включая личный состав и боевую технику, из-за финансовых трудностей. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на источники.
По ее данным, британский контингент насчитывает сейчас менее 1 000 военных и 10 танков Challenger 3, несмотря на обещания увеличить численность военнослужащих и парк бронетехники на восточных рубежах НАТО.
Как сообщалось ранее, Соединенное Королевство намеревалось также направить в Эстонию 4-ю легкую бригаду сухопутных сил. Это формирование, которое планировалось направить в прибалтийскую страну в случае острого кризиса в сфере безопасности, предполагалось усилить вертолетами, системами ПВО малого радиуса действия, а также ракетными системами залпового огня.
Однако теперь, по словам бывшего командующего силами обороны Эстонии (2011-2018), ныне европарламентария Рихо Терраса, Британия, по всей видимости, не сможет направить даже бригаду для участия в мае в крупнейших в странах Балтии учениях НАТО Hedgehog. Королевство не сможет участвовать в маневрах в полном составе «из-за проблем с финансированием», заявил он в интервью Times Radio.
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